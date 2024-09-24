Росіяни випустили по Україні чотири ракети різних типів

У ніч вівторка, 24 вересня, російська армія здійснила чергову атаку безпілотниками типу Shahed та ракетами різних типів на північ та центр України. Усього ворог випустив 85 засобів повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, російські окупанти атакували Україну:

однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області Росії;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Брянської області;

однією ракетою (тип встановлюється) із Курської області;

81 ударним безпілотником типу Shahed із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

«Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи протиповітряної оборони уночі 24 вересня

ППО працювала у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України. Окрім цього, уночі 24 вересня військовослужбовці ВМС збили чотири ударні дрони-камікадзе Shahed.

Наслідки нічної атаки на Україну 24 вересня

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, уночі сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136. Унаслідок падіння уламків одного зі збитих безпілотників в Миколаївському районі пошкоджена господарська споруда, яку не використовували. Також виникла пожежа сухостою, яка оперативно загасили.

Також вночі ворог завдавав ударів дронами по Полтавщині. За інформацією голови ОВА Філіпа Проніна, у результаті падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру в області, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки. Окрім цього, у Миргородському районі через падіння уламків пошкоджено кілька приватних будинків. Без постраждалих.

На Київщині працювали сили ППО. У двох районах області внаслідок падіння уламків сталися загоряння трав'яного настилу. Пожежі вже ліквідовані, повідомили в Київській ОВА.

Сили ППО також відбили більшість атак на Черкащину – знищено 20 БпЛА противника. Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, водночас є кілька влучань по відкритій території в Черкасах. Через падіння уламків у місті Сміла повибивало вікна в кількох будинках. Також у чотирьох випадках займалась суха рослинність. Пожежі загасили.