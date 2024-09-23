Один дрон та дві ракети не досягли цілей через активну протидію РЕБ

У ніч на понеділок, 23 вересня, російські війська атакували Україну авіаційними ракетами та ударними дронами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що цієї ночі в повітряному просторі України виявили шість засобів повітряного нападу:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69,

чотири ударні БПЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона збила три ворожі БПЛА у Сумській області.

Результати роботи ППО вночі 23 вересня

«Решта повітряних цілей – один «шахед» та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України», – додали у дописі.

Нагадаємо, ввечері неділі, 22 вересня, російські війська обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, ворог завдав шість ударів, унаслідок чого загорілись припарковані автомобілі та пошкоджені житлові багатоквартирні будинки.

Того ж дня росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, влучивши по території шахти. Внаслідок атаки загинули двоє працівниць шахти.