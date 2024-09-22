Тіла працівниць шахти виявили під час обстеження будівель

Росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, влучивши по території шахти. Внаслідок атаки загинули двоє працівниць шахти, повідомили у неділю, 22 вересня, у пресслужбі міністерства енергетики.

Окупанти обстріляли одну з шахт на Донеччині, спричинивши пожежу на її території. Де розташовується шахта та яким типом озброєння били росіяни, у пресслужбі Міненерго не уточнили. Втім, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, напередодні, 21 вересня, двоє людей загинули у населеному пункті Удачне, розташованому на захід від Покровська.

«В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні», – повідомили у пресслужбі Міненерго.

На момент російської атаки у шахті перебував 371 працівник – їх вивели на поверхню. Пожежу, яку спричинив обстріл, вдалося ліквідувати.

Нагадаємо 16 вересня ЗМІ повідомили про підрив росіянами основної вежі шахти «Південнодонбаська-3» під Вугледаром. Шахта була однією з наймолодших на Донбасі, її здали в експлуатацію в 1985 році.