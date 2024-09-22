На Донеччині через російський обстріл загинули дві працівниці шахти
Обстріл спричинив пожежу на території шахти, 370 шахтарів вивели на поверхню
Росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, влучивши по території шахти. Внаслідок атаки загинули двоє працівниць шахти, повідомили у неділю, 22 вересня, у пресслужбі міністерства енергетики.
Окупанти обстріляли одну з шахт на Донеччині, спричинивши пожежу на її території. Де розташовується шахта та яким типом озброєння били росіяни, у пресслужбі Міненерго не уточнили. Втім, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, напередодні, 21 вересня, двоє людей загинули у населеному пункті Удачне, розташованому на захід від Покровська.
«В результаті обстеження будівель виявлено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доставлено до лікарні», – повідомили у пресслужбі Міненерго.
На момент російської атаки у шахті перебував 371 працівник – їх вивели на поверхню. Пожежу, яку спричинив обстріл, вдалося ліквідувати.
Нагадаємо 16 вересня ЗМІ повідомили про підрив росіянами основної вежі шахти «Південнодонбаська-3» під Вугледаром. Шахта була однією з наймолодших на Донбасі, її здали в експлуатацію в 1985 році.