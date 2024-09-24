Наслідки атаки по житловій забудові Запоріжжя, 23 вересня

Увечері 23 вересня російські війська двічі вдарили по Запоріжжю, унаслідок чого загинула одна людина та ще двоє поранені, інформують в Запорізькій ОВА.

Як повідомив о 18:25 голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Щонайменше дві людини отримали поранення. Через кілька годин, у період з 22:30 по 23:00, російська армія нанесла ще серію ударів (тип боєприпасів встановлюється) по місту Запоріжжя та Запорізькому району.

«Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих. Росіяни ударили й по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки. Всі оперативні служби міста й області працюють на місцях і надають допомогу», – написав Федоров.

За інформацією поліції Запоріжжя, станом на 07:30 внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя загинув цивільний мешканець, ще четверо поранені, серед них – двоє дітей. Попередньо, російська армія завдала шість ударів КАБами по Запоріжжю та району.

«У результаті обстрілу вщент зруйновано приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні домоволодіння, багатоповерхівки, транспортні засоби», – констатували правоохоронці.

Оновлено о 10:53. Іван Федоров розповів, що внаслідок влучання авіабомби в будинок на Запоріжжі загинув 47-річний чоловік, а його 83-річна мати отримала множинні осколкові поранення. Наразі постраждала перебуває в лікарні, її стан – стабільний. У медзаклад з контузією також доставили 13-річну дівчинку та 14-річного хлопчика. Загальна кількість поранених становить дев’ять людей.

Як повідомляв ZAXID.NET, пізно увечері 22 вересня росіяни шістьма керованими авіабомбами вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Постраждали унаслідок атаки 22 мешканці. Серед травмованих двоє дітей.