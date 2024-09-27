Ворог випустив 35 ворожих засобів для атаки України

У ніч на п’ятницю, 27 вересня, російська армія атакувала Україну, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники Shahed. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, повідомило Командування Повітряних сил.

Росіяни випустили по півдню та південному сході країни:

балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 з окупованого Криму;

дві крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

32 ударні БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська Росії.



Зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони збили 24 ударні БпЛА типу Shahed. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий дрон локаційно втрачено внаслідок протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Результати роботи ППО уночі 27 вересня

Наслідки атаки на Україну 27 вересня

Уранці у Кривому Розі російські окупанти ракетою поцілили по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У пресслужбі Національної поліції уточнили, що близько 9:15 росіяни вдарили ракетою по районному управлінню поліції. Руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 45-річного чоловіка, згодом уточнив Сергій Лисак. На місці працюють екстрені служби, які продовжують пошуки людей під завалами.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вже постраждало четверо чоловіків.

«Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває», – написав Сергій Лисак.

Оновлено о 13:00. За останньою інформацією, число постраждалих зросло до п'яти. У лікарні перебувають дві людини. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що окрім адмінбудівлі понівечені 23 приватні будинки, три дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто, з них вісім – службові авто.

Також через атаку безпілотниками житлової двоповерхівки в Ізмаїлі на Одещині загинули три людини, ще щонайменше 14 постраждали. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки виникло декілька пожеж, які оперативно загасили, повідомили в ОВА.