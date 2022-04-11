Росіяни побоюються діяльності «рейкових партизан»

Міністерство транспорту держави-терориста Росії зобов’язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ у зв’язку із загрозами диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури. Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

Як розповіли у відомстві, підвищені заходи безпеки пов’язані з «загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю».

«Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці було введено з початком агресії проти України на короткий термін, з розрахунку на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану, їхню дію регулярно продовжують та посилюють», – йдеться у повідомленні.

(фото ГУР Міноборони)

У ГУР Міноборони пов'язують таке підвищення готовності з діями білоруських «рейкових партизан», які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення з зону бойових дій. Натомість нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ.

«Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ», – констатують українські розвідники.

Як інформував ZAXID.NET, режим самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка розпочав репресії через оголошену білорусами «рейкову війну». За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, правоохоронними органами вже проведено затримання понад 30 працівників залізниці.