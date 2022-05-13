Ракети Х-22 почали випускати у 60-х роках в СРСР для застосування проти авіаносців

Росіяни використовують надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22, атакуючи ними цивільні об’єкти в Україні. Так, лише за останню ворог запустив 12 таких ракет у Кременчуцький нафтопереробний завод. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Зокрема, Залужний повідомив Марку Міллі, що росіяни продовжують застосовувати стратегічні крилатих ракет по цивільних об’єктах в Україні.

«Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктах цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених обʼєктам. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК Стінгер. Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка зазнає великих втрат», – розповів Валерій Залужний.

Залужний також запевнив, що військове керівництво України веде суворий облік та контроль за наданою США допомогою.

Х-22 «Буря» - це радянська надзвукова протикорабельна крилата ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22. Такі ракети призначені для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп. Х-22 здатна піднятися на висоту до 22,5 км та розігнатися до 3,5-4 Маха. Дальність цієї ракети коливається між 400 та 500 км. Ракети Х-22 вироблялись ще у 1960-1970-х роках, та через свою застарілість стали складними та небезпечними в експлуатації. До початку повномасштабної війни в Україні ці ракети зберігались на складах, хоча формально і лишались на озброєнні ЗС РФ.

За даними видання Defense Express, в ніч з 8 на 9 травня 2022 року росіяни застосували до шести ракет Х-22 в містах Донецької області у прифронтовій зоні, а ввечері 9 травня російські війська обстріляли ракетами Х-22 торговий центр неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі.

«Точна кількість ракет Х-22 у розпорядженні рашистів – невідома із зрозумілих причин. Але сам факт застосування настільки застарілих крилатих ракет може свідчити про те, що в орків справді вичерпуються запаси ракет комплексів «Іскандер» та «Калібр», і відновити запаси цих КР через санкції Заходу самим росіянам видається неможливим. Тим більш, що у Х-22 є вагома в усіх сенсах перевага перед ракетами «Іскандер» та «Калібр» – маса бойової частини удвічі більша, та може сягати 1 тонни», – вказано у матеріалі Defense Express.