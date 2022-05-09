Три ракети типу «Кинжал» були випущені з літака стратегічної авіації Ту-22

Російські війська нанесли черговий ракетний удар по Одещині. За повідомленням Оперативного командування «Південь», три ракети типу «Кинжал» були випущені з літака стратегічної авіації Ту-22.

«Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали 2 особи, яких доставили в лікарню. Триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку», – повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа, яку ліквідували о 21:00.

Також у ОК «Південь» повідомили, що ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Сьогодні протиповітряна оборона збила черговий «Орлан-10».

Ще один ракетний удар по Одеській області було нанесено зранку. Чотири ракети типу «Онікс» були випущені з комплексу «Бастіон» з окупованого Криму. Зазначимо, що сьогодні в Одесі з робочим візитом перебував президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Нагадаємо, у березні Росія заявила про використання гіперзвукових ракет «Кинжал» в Україні.

«Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони. Повідомлялося, що російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» прибували для навчань до Сирії.