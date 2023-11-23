Протягом доби відбулось 74 бойових зіткнення

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Росіяни завдали 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснили понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських та населених пунктах. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 23 листопада.

«Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали: Харківська Луганська та Донецька області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів російських військових.