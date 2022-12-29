Під час повітряної тривоги у четвер, 29 грудня, росіяни влучили в об'єкт енергетики в Івано-Франківській області. Внаслідок ракетного удару на місці влучання була пожежа, її вже локалізували. Постраждалих немає. Крім того, як повідомлялося раніше, було влучання в приватний будинок, але ракета не вибухнула. Житло, яке пошкодила російська ракета, розташоване поблизу Тлумача.

Деталі наслідків російських обстрілів у четвер, 29 грудня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона уточнила, що одна з ракет, випущених по Прикарпаттю, влучила в один із енергетичних об’єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на площі 50 м2. Станом на 11:25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає.

«Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав. Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом, про що повідомлю додатково», – зазначила Світлана Онищук.

Водночас прокуратура Івано-Франківської області повідомила, що внаслідок ракетної атаки на Прикарпаття одна людина отримала поранення. «Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а також приватний житловий будинок. За попередніми даними постраждав працівник об’єкта, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями», – повідомила прес-служба правоохоронців.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій території України вранці четверга, 29 грудня, російська ракета влучила у приватний житловий будинок в Івано-Франківській області. Ракета не вибухнула, ніхто з людей не постраждав.

Зазначимо, у четвер, 29 грудня, росіяни влаштували чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога в більшості областей оголосили в після 05:34, а в західних областях – після 08:00. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що росіяни вранці 29 грудня випустили по Україні понад 120 ракет. Удари були зафіксовані по Києву, Львову та Харкову. ППО спрацювало в Одеській, Житомирській, Сумській областях.