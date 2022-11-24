Окупанти з артилерії та РСЗО накрили вогнем житловий район міста

Ввечері у четвер, 24 листопада, російські військові обстріляли з артилерії житловий район Херсона. Внаслідок обстрілу багатоповерхівки четверо людей загинули, інформує Херсонська ОВА.

Як повідомляється, близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

«На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя. Співчуття рідним, в кого ці нелюди забрали найдорожче. Не пробачимо!​», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, у результаті ворожих обстрілів 23 листопада загинули четверо людей.