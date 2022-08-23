Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара

Війська держави терориста Росії обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС. Мета окупантів – підняти хмари радіоактивного пилу, який здатний переміщуватися на значні відстані, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як зазначається, російські війська використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодара віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС.

«Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ».

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. Із 4 березня вона захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси.