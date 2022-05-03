Самохідний 240-мм міномет 2С4 «Тюльпан»

Держава-терорист Росія перемістила з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів «Тюльпан» та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню «Смерч». Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За оперативною інформацією, станом на 18:00 3 травня, ворог не припиняє проведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

«На Ізюмському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу; 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат. Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів «Тюльпан» калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню «Смерч», – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ ворога, силами окремих підрозділів 1-го і 2-го армійських корпусів, 8-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу; 5-ї загальновійськової армії і тихоокеанського флоту Східного військового округу; 2-ї та 41-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. російські війська здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ і Слов’янськ.

Росіяни для вдосконалення системи логістичного забезпечення продовжують розміщення у визначених районах складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, а також організував пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи Росгвардії. Водночас на окремих рубежах ворог здійснює обладнання другої лінії оборони.

У місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи українських військових у районі заводу «Азовсталь». Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату.

На Таврійському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли ЗСУ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога.

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку.

В результаті ефективних і злагоджених дій ЗСУ підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ втратили близько 60% особового складу загиблими і пораненими