Окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції, використовуючи її як військову базу

Російські окупанти вчора, 24 липня, перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у стан «гарячого зупину». Про це повідомила прес-служба ДП «Енергоатом» у Telegram.

У компанії нагадали, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, оскільки нині експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані «холодного зупину».

За словами президента «Енергоатому» Петра Котіна, окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції, використовуючи її як військову базу.

Також зазначається, що у зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень (ст. 267 та 274 КК України, а також ст. 14 і 258), Котін звернувся до Офісу генерального прокурора України.

«Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії – «Главком»). Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання», – наголошується в заяві.

«Енергоатом» також звернувся до Міністерства закордонних справ України і наголосив на необхідності закликати МАГАТЕ вплинути на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан «холодного зупину» і поширити відповідну ноту серед країн-членів організації.

Нагадаємо, 4 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило про підготовку окупантами нових провокацій на ЗАЕС. За даними ЗСУ, росіяни розмістили на зовнішній крівлі двох енергоблоків станції предмети, схожі на вибухівку. 5 липня супутникові знімки засвідчили, що на дахах станції з'явилися невідомі об'єкти.