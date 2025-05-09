Російський військовий на візку для евакуації

Російські війська почали активно застосовувати мототехніку на фронті. Раніше повідомлялось, що окупанти на мотоциклах намагаються штурмувати українські позиції. Тепер вони почали оснащувати мототехніку причепами та візками для перевезення боєкомплекту й евакуації. Про це пише «Мілітарний» з посиланням на старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі.

Американський науковець зібрав фото і відео, на яких видно, як солдати ЗС РФ використовують саморобні невеликі причепи.

Мотоцикл з причепом російських окупантів (Фото @RALee85 у Х)

Мотоцикл з візком для евакуації російських окупантів (Фото @RALee85 у Х)

В одній з російських груп, що підтримує повномасштабне вторгнення в Україну, повідомили, що мотоцикли й квадроцикли начебто модернізують виходячи з реалій бойових дій.

Так, частину невеликих за розміром причепів росіяни пристосували для евакуації солдатів з поля бою, а інші більш адаптовані для перевезення вантажів: боєприпасів, продовольства тощо.

«Судячи з оприлюднених фото і відео, ці причепи й візки простої конструкції не мають якогось одного стандарту і робляться біля лінії фронту з того що є», – ідеться в повідомленні.

Раніше ZAXID.NET писав, що росіяни готуються до систематичного застосування мотоциклів під час штурмів влітку та восени 2025 року. Ворог таким чином намагається обійти українські ударні дрони та компенсувати брак бронетехніки.