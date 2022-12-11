Під час останніх атак російські війська почали запускати дрони-камікадзе Shahed акваторії Азовського моря. Про це 11 грудня в ефірі національного тетемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, дві останні атаки дронів по всій території України були саме з моря.

«З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві останні атаки дронів були саме звідти», – сказав він.

За його словами, що росіяни кілька тижнів не використовували іранські безпілотники через їхній брак, оскільки, ймовірно, перша партія БПЛА закінчувалась.

«Ймовірно, перша партія закінчувалася, і, можливо, поставляються уже нові. А може, це були залишки того, що їм довезли першого разу», – додав він.

Юрій Ігнат зазначив, що іранські дрони здатні літати у морози, але нельотна погода може їм завадити, як-от поривчастий вітер і перепад температур.

Нагадаємо, що з середини вересня Росія почала використовувати у війні проти України безпілотники-камікадзе Shahed-131/136, названі Росією «Герань-1» і «Герань-2, та багатоцільові дрони Mohajer-6.

Офіційно Іран заперечує постачання зброї Росії, яку вона використовує у війні з Україною, однак іранське МЗС все ж визнало, що що Іран передав Росії певну кількість безпілотників до початку повномасштабної війни.

У листопаді стало відомо, Росія домовилась з Іраном про виробництво ударних дронів.