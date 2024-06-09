Реклама військової служби за контрактом в російській армії

Кремль змусив тисячі трудових мігрантів та іноземних студентів воювати на боці російських військ у війні проти України погрожуючи їм депортацією у випадку відмови. Про це йдеться у статті агентства Bloomberg, опублікованій у неділю, 9 червня.

Як розповіли журналістам європейські чиновники, знайомі із ситуацією, їх використовують як додаткову силу для наступу на Харківщині. Зокрема, використовуючи тактику, вперше застосовану групою найманців приватної військової компанії «Вагнер», російські чиновники все частіше почали погрожувати депортацією африканським студентам і молодим емігрантам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії. По суті, російська влада затримує видачу їм дозволів на продовження перебування в Росії і змушує їх робити вибір між депортацією і військовою службою.

Bloomberg пише, що практика використання у війні проти України мігрантів та іноземних студентів не нова і використовується росіянами з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Ці війська зазнають особливо високих втрат під час наступальних дій.

Водночас як раніше інформувала українська розвідка, Росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країні, включно з кількома країнами Африки. За даними ГУР раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.