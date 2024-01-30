Росія з метою розширення свого впливу в Африці, планує створити експедиційні сили у кількості 20 тис. найманців замість бойовиків ПВК «Вагнер». Про це 30 січня повідомило видання Bloomberg.

Так званий «африканський корпус» Росії має намір завербувати новобранців і колишніх бійців «Вагнера» до середини року для розгортання щонайменше в п'яти дружніх Росії країнах – Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері.

Африканський корпус посилить військову присутність Росії за допомогою мережі баз під контролем міноборони РФ у намаганні відродити вплив Москви в умовах стрімкого зменшення впливу Заходу.

За даними неназваного близького до міністерства оборони Росії джерела видання, у планах набрати 20 тис. найманців, однак незрозуміло, де військове відомство зможе стільки людей знайти. Bloomberg нагадує, що навіть на піку своєї активності в африканських операціях «Вагнера» було щонайбільше кілька тисяч осіб.

Також, якщо Росія перейде до «офіційної військової ролі» в Африці, вона втратить можливість заперечувати звинувачення ООН у воєнних злочинах в Африці, висунутих проти ПВК «Вагнгер».