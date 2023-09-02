Росіяни провели навчання з важкою технікою на території Запорізької АЕС
Російські окупанти вчергове порушили всі норми та правила і, нехтуючи здоровим глуздом, використовують важку техніку для «навчань» на території тимчасово захопленої Запорізької АЕС. Про це повідомили у телеграм-каналі «Енергодар» у п'ятницю, 1 вересня.
Російські пропагандисти виклали відео, на якому показують, як окупанти проводять чергові навчання на території найбільшої в Європі атомної електростанції.
«Зафільмувавши свої злочини, вони (окупанти – ред.) їх видали на-гора в ефірі пропагандистського телебачення, прикриваючись якимсь міфічним тренуванням, якого апріорі не може бути на атомному об'єкті», – йдеться в повідомленні.
Такі дії окупантів несуть загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.
Нагадаємо, 4 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило про підготовку окупантами нових провокацій на ЗАЕС. За даними ЗСУ, росіяни розмістили на зовнішній крівлі двох енергоблоків станції предмети, схожі на вибухівку. 5 липня супутникові знімки засвідчили, що на дахах станції з'явилися невідомі об'єкти.