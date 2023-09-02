Російські окупанти вчергове порушили всі норми та правила і, нехтуючи здоровим глуздом, використовують важку техніку для «навчань» на території тимчасово захопленої Запорізької АЕС. Про це повідомили у телеграм-каналі «Енергодар» у п'ятницю, 1 вересня.

Російські пропагандисти виклали відео, на якому показують, як окупанти проводять чергові навчання на території найбільшої в Європі атомної електростанції.

«Зафільмувавши свої злочини, вони (окупанти – ред.) їх видали на-гора в ефірі пропагандистського телебачення, прикриваючись якимсь міфічним тренуванням, якого апріорі не може бути на атомному об'єкті», – йдеться в повідомленні.

Такі дії окупантів несуть загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, 4 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило про підготовку окупантами нових провокацій на ЗАЕС. За даними ЗСУ, росіяни розмістили на зовнішній крівлі двох енергоблоків станції предмети, схожі на вибухівку. 5 липня супутникові знімки засвідчили, що на дахах станції з'явилися невідомі об'єкти.