Чиновники Чорнобильської АЕС досі підраховують збитки, завдані за місяць перебування там росіян

За час окупації Чорнобильської АЕС рашисти вкрали або знищили шістсот дев'яносто вісім комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення. Про це з посиланням на матеріал видання The Washington Post пише «Бабель».

Як повідомляється, список того, що росіяни викрали, підірвали або зіпсували кулями в чорнобильських лабораторіях і навколо них, досі складають.

Катастрофи, якої багато хто боявся, вдалося уникнути. Чиновники Чорнобильської АЕС досі підраховують збитки, завдані за місяць перебування там росіян. За цей час дев’ятьох їхніх колег вбили, а п’ятьох викрали.

«Я не можу сказати, що вони завдали шкоди людству, але, безперечно, великої економічної шкоди Україні. Я вважаю, що в той момент, коли вони прийшли, то планували там перебувати постійно, планували взяти контроль надовго», – розповів директор Центральної аналітичної лабораторії Микола Беспалий.

Величезна атомна станція в Чорнобилі більше не виробляє електроенергію, але до вторгнення майже 6000 працівників спостерігали за довготривалими наслідками аварії 1986 року, а також за переробкою відпрацьованого ядерного палива з інших заводів в Україні та Європі.

Росіяни захопили ЧАЕС увечері 24 лютого, а покинули її 31 березня. Вони вкрали зі станції комп’ютерну техніку і столове приладдя, а архів станції викинули у смітник.

Загальна сума збитків перевищує 135 млн доларів. Однак вкрадене програмне забезпечення, яке було виготовлене на замовлення для станції, є незамінним. За словами Миколи Беспалого, директора Центральної аналітичної лабораторії, деякі з найважливіших робіт його лабораторії – моніторинг рівня радіації в зоні відчуження на наявність ознак сплесків – майже неможливі без цього ПЗ.

Працівники Чорнобильської АЕС не впевнені, що чиновники Росатому забрали програмне забезпечення або обладнання для власних цілей. Ймовірно росіяни знали, що вони не можуть це використовувати, і тому знищили, адже вірили у пропаганду створення ядерної зброї у співпраці з західними державами.