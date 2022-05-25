Генерал-майор російської поліції Олег Якушев керував викраденням з ЧАЕС комп'ютерів, чайників і столового приладдя

Правоохоронці викрили генерал-майора російської поліції, який керував розграбуванням під час захоплення Чорнобильської атомної електростанції. Ним виявився Олег Якушев, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«Мародерство на ЧАЕС – викрито генерал-майора поліції рф, який керував розграбуванням під час окупації. Це Олег Якушев, який під час окупації Чорнобильської АЕС виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ», – написала вона у Facebook в середу, 25 травня.

За словами генпрокурорки, цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом з підприємства викрадено понад 2 тис. одиниць майна: від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загалом Загарбники викрали зі станції майна на більш ніж 26 млн грн.

Також вони повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження, через це персонал не міг здійснювати контроль за ними, зазначила Венедіктовва.

Вона повідомила, що прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Національною поліцією та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити Якушеву про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.

Росіяни захопили ЧАЕС увечері 24 лютого, а покинули її 31 березня. Вони вкрали зі станції комп’ютерну техніку і столове приладдя, а архів станції викинули у смітник. Загалом окупанти завдали збитків у Чорнобилі на суму понад 2,5 млрд грн.