Державне бюро розслідувань перевіряє, чи допомагав заступник гендиректора ЧАЕС російським окупантам захоплювати станцію. Наразі йому вже повідомили про підозру в дезертирстві, повідомило в середу, 18 травня, Державне бюро розслідувань.

У березні працівники правоохоронці затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області. Тоді йому повідомили про підозру в дезертирстві (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: за даними ДБР, військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкта, що прямо входило в його функціональні обов’язки.

Окрім того, тепер правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовця до підривної діяльності проти України – вони мають встановити, чи сприяв посадовець ДБР військовим росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого.

Працівники ДБР та Служби безпеки України вже провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС та за місцем проживання фігуранта, допитали свідків і запланували проведення судової психологічної експертизи та допити інших посадовців ЧАЕС.

За результатами слідчих дій вирішуватиметься питання щодо оголошення посадовцю про підозру у державній зраді. Санкція цієї статті передбачає до 15 років за ґратами.

Ім’я заступника гендиректора ЧАЕС у повідомленні ДБР не вказане. Однак, як свідчить структура управління станцією, гендиректор ЧАЕС має заступника з режиму фізичного захисту. Цю посаду на момент захоплення росіянами ЧАЕС обіймав Валентин Вітер.

Росіяни захопили ЧАЕС 24 лютого, а її працівників взяли в полон. Провести часткову ротацію на станції вдалося лише 20 березня. 31 березня росіяни вийшли з ЧАЕС, забравши звідти комп’ютери, іншу техніку і столове приладдя. Також вони взяли в полон бійців Національної гвардії України, які охороняли станцію.