Двоє поліцейських Куп'янська передали росіянам табельну зброю та боєприпаси

Державне бюро розслідувань викрило ще двох співробітників Куп’янського райвідділу поліції Харківщини на співпраці з окупантами. Начальник відділу та оперуповноважений передали росіянам табельну зброю та боєприпаси. Раніше за співпрацю з окупантами затримали заступницю начальника цього райвідділу.

«Під час тимчасової окупації міста правоохоронці, замість захисту країни від агресора, ініціативно передали воєнним формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси до неї», – йдеться в повідомленні ДБР у середу, 18 травня.

​Заступнику начальника відділу Куп’янського райвідділу поліції, а також оперуповноваженому повідомили про підозру в державній зраді (ч. 4 ст. 111-1 ККУ).

Раніше за державну зраду затримали заступницю начальника Куп'янського районного відділу поліції Харківської області. Підполковниця поліції перейшла на бік окупантів та, зокрема, забезпечувала, безперешкодне проходження колони російської військової техніки Куп'янськом.