СБУ спільно з прокуратурою викрили двох київських програмістів

СБУ спільно з столичними прокурорами викрили двох ІТ-фахівців, які ймовірно співпрацювали з російськими військовими та забезпечували функціонування програмного забезпечення на окупованій території.

Під час досудового розслідування встановлено, двоє підприємців з Києва систематично з березня по травень 2022 року надавали Росії та незаконним органам влади, створених на тимчасово окупованій території послуги у сфері інформаційних технологій.

Зокрема, вони забезпечували функціонування програмного забезпечення для ведення господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями РФ та незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області.

За цим фактом особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.