Російські загарбницькі війська обстріляли містечко Барвінкове, розташоване в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, четверо з них – військові, повідомила прокуратура Харківської області.

«За даними слідства, 26 березня 2022 року близько 11 години військовослужбовці ЗС РФ здійснили обстріл м. Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього пошкоджено приміщення ліцею. Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу. Серед загиблих – 4 військовослужбовці та 1 мирний мешканець. Кількість поранених встановлюється», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці розслідують обстріл Барвінкового як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Барвінкове з населенням приблизно 8 тис. людей розташоване за 45 км від Ізюма, який російські загарбники зруйнували майжеповністю.