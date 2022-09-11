Російські загарбники вранці в неділю, 11 вересня, обстріляли звільнену частину міста Куп’янськ на Харківщині, повідомив депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль в ефірі національного телемарафону.

«За тією інформацією, яку я маю, вранці військові РФ обстріляли праву частину міста. Стріляли просто по мирних мешканцях. З зенітних комплексів. Просто бісяться [відступаючи]», – сказав Крохмаль, якого цитує «Укрінформ».

Наслідки обстрілів поки що встановлюються.

«Наші військові зайшли в місто. Про це сьогодні оголосив Генштаб. Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогоднішній день на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка», – зазначив депутат міськради.

Крохмаль зауважив, що після загарбників у місті розруха, є певні руйнування комунікацій, однак він сподівається, що після повної деокупації в місті все ж почнеться опалювальний сезон.

11 вересня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що українські підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області. Утім, про те, що українські військові зайшли вмісто, стало відомо ще напередодні.

Куп’янськ був захоплений 27 лютого. Цього дня міський голова Геннадій Мацегора у відеозверненні заявив, що місто переходить під владу окупантів. Йому заочно оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. Згодом окупаційна влада заарештувала його та утримує під вартою.