ЗСУ отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів

Російське міністерство оборони у четвер, 12 січня, повідомило про нібито «знищення» в Україні чотирьох одиниць американських БМП Bradley. Показово, що самої військової техніки про передачу якої нещодавно оголосили в Білому домі, фізично досі немає в Україні, а тому заява російського міністерства є брехнею.

Інформацію поширив офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков, який відзвітував про знищення західного озброєння серед якого було вказано чотири одиниці БМП Bradley.

«На вказаному напрямку противник втратив 11 танків, 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 одиниці БМП Bradley виробництва США», – заявив Конашенков.

Зазначимо, що речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер напередодні заявив, що ЗСУ отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів, що забезпечить значний приріст можливостей бронетехніки України.

За його словами, США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території. При цьому він зазначив, що Вашингтон сподівається на прибуття БМП Bradley до ЗСУ протягом наступних кількох тижнів.

«Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці», – розповів Райдер і наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Зазначимо, що США у новому транші виділяють Україні 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами 25-міліметрових набоїв у комплекті; 100 бронетранспортерів M113; 55 броньованих автівок MRAP; 138 транспортерів HMMWV. Крім того, в Україну буде відправлено 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 60 тисяч снарядів до них, а також 18 машин підвезення боєприпасів. Окремо буде надано 500 високоточних 155-міліметрових снарядів та 1200 боєприпасів дистанційного мінування.

Пакет також включає 36 буксируваних гаубиць калібру 105 міліметрів та 95 тисяч снарядів до них. Крім того, США нададуть 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, додаткові боєприпаси для HIMARS; протиповітряні ракети RIM-7; 4 тис. авіаційних ракет Zuni та 2 тисячі протитанкових ракет.

До нового пакету допомоги, крім того, увійдуть снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення, оптика, запчастини та інше польове обладнання.

Загальне фінансування пакету становить 3 млрд 75 млн доларів.