Спецслужби держави-терориста Росії використовують ігрові мобільні застосунки для збору інформації про розташування військових частин та об’єктів цивільної інфраструктури. Про це інформує прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Через російські застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам, тому Міністерство внутрішніх справ України попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ», – йдеться у повідомленні.

Розвідники закликали із підозрою ставитись до вимог мобільних додатків зробити фото у певній місцевості чи нанести мітку, чи іншу позначку на асфальт.

«Користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті», – зазначили у спецслужбі.

Для безпечного користування онлайн-застосунками українцям рекомендують завантажувати їх лише з офіційних джерел – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та інших. Окрім того, слід перевіряти всі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.