Росія розпочала активну підготовку до проведення «референдумів» на окупованих територіях України. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, РФ намагається приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України. Зараз окупанти готують для проведення виборів дільниці, списки виборців, а також активно видають російські паспорти.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводить окупанти. Ми бачимо, що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того, вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоби підготувати і провести референдум», – заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Він розповів, що на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія «Єдіная Росія».

Він зазначив, що для того, щоби не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські військові будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України також опублікувала докази підготовки росіянами анексії окупованих територій.