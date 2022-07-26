Служба безпеки України задокументувала, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного «приєднання» до свого складу тимчасово окупованих територій сходу України. Відповідну інформацію 26 липня опублікувала прес-служба СБУ.

Як свідчить масив інформації, який зібрали співробітники української спецслужби, для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію «Донецька республіка». Раніше вона діяла лише на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», але зараз її географію розширюють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти для ГО, яка буде займатись агітаційною кампанією, – «Большая Россия».

За інформацією СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1000 «активістів», які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та «дружинники», які співпрацюють з окупантами. Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тисяч місцевого населення.

Кремлівські куратори також планують задіяти підконтрольні медіаресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи «понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України». Крім того, загарбники планують перекинути до регіону понад 1000 російських «експертів» і «добровольців» для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.

За даними СБУ, вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати «виборчкоми», а в подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо «приєднання» Донеччини до Росії. У розпорядженні СБУ уже є декілька таких документів, які вдалося перехопити.

Для посилення «електоральної підтримки» загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Наразі вони вже друкуються на території окупованої Донеччини накладом понад 250 тис. екземплярів.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих «активістів» у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби розгорнути масштабну підривну діяльність.

«Наразі Служба безпеки встановила особи і місцезнаходження організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності. Заходи з викриття і документування правопорушень проводили кіберфахівці СБУ Донецької та Луганської областей», – повідомили в СБУ.

Додамо, що раніше голови російських окупаційних адміністрацій, а також російські ЗМІ повідомляли про те, що «референдум» про «приєднання» окупованих територій України до Росії відбудеться 11 вересня. Причому йдеться і про ті території, які Росія окупувала після початку широкомасштабної війни проти України.