Росія вивозить із України сталь на 600 млн доларів, заявив в інтерв'ю BBC генеральний директор компанії «Метінвест» Юрій Риженков. «Метінвесту» належать зруйновані окупантами завод «Азовсталь» та Маріупольський комбінат імені Ілліча, на які припадало 40% всього металургійного виробництва України.

За словами Риженкова, після окупації Маріуполя Росія почала відправляти на свою територію сталь із його заводів, у тому числі продукцію, за яку вже заплатили замовники з Європи та Великобританії. Тепер, за його словами, окупанти переправляють цю продукцію до Росії і продають на внутрішніх ринках, а також до країн Африки й Азії.

«Те, що вони роблять, по суті, називається грабунком. Вони крадуть не тільки нашу продукцію, вони крадуть і продукцію, яка вже належить європейським покупцям. Таким чином, вони не тільки крадуть у нас, вони крадуть і в європейців теж», – сказав Риженков.

За його словами, «Метінвест» намагається документувати випадки пограбування та планує в майбутньому подати до суду на основі цих документів.

Нагадаємо, Маріуполь перебував в облозі російських військових із початку березня. Останнім оплотом оборони бійців полку «Азов» та інших українських підрозділів став комбінат «Азовсталь». 21 травня Міноборони держави-агресорки Росії заявило, що комбінат перейшов під контроль російських військ.

Риженков стверджує, що під час штурму комбінату загинули 300 його працівників та 200 членів їхніх сімей.

Раніше співвласник «Метінвесту» Рінат Ахметов заявив, що втрати його бізнесу від російського вторгнення становлять десятки мільярдів доларів. Він заявив, що домагатиметься від Росії компенсації за зруйновані підприємства в судах.

Нагадаємо, що Росія також краде з окупованих територій України зерно і вивозить його до Туреччини і Сирії.