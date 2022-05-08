Росіяни після масштабної ракетної атаки на Одесу знову спробували атакувати область крилатими ракетами, однак українські воїни збили російські повітряні цілі.

«Вночі, 8 травня, підрозділами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені дві крилаті ракети типу “Х”, випущені ворожим винищувачем з напрямку Чорного моря по Одещині», – повідомив вранці в неділю речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, росіяни випустили по Одеській області 10 крилатих ракет, шість з яких впали в Одесі та влучили в меблеве підприємство і аеропорт.

23 квітня росіяни влучили ракетою в житловий будинок на території Одеси. Тоді загинули восьмеро людей, серед яких одне немовля. Пізніше на місто було здійснено ще кілька ракетних атак. Під час ракетної атаки на Одесу 30 квітня російські нацисти зруйнували злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.