Російські загарбники завдали авіаційного удару по місту Лисичанськ Луганської області, унаслідок чого щонайменше троє мирних жителів загинули, ще семеро цивільних осіб дістали поранення. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених», – написав він.

Загалом, за даними Гайдая, російська армія зруйнувала на Луганщині майже 11300 будинків, із них 3188 – багатоповерхівки.

«Фактично зруйновані Попасна і Рубіжне. Росіяни нищать Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Золоте та менші населені пункти», – зазначив Гайдай.

Він додав, що необхідно оцінити завдані збитки й визначитися з потребами на відновлення. Для цього обласна військова адміністрація щодня збирає інформацію стосовно руйнувань житлового фонду. Відповідні дані можна надати за посиланням.