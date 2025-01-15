Наслідки атаки на багатоповерхівку у Краматорську

Вранці середи, 15 січня, російські окупанти завдали авіаційного удару по житловій багатоповерхівці у Краматорську. За фактом обстрілу правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Обстріл стався приблизно о 09:30 – росіяни застосували військову авіацію, щоб завдати удару по мікрорайону з щільною забудовою. Під обстріл потрапила багатоповерхівка.

«В результаті влучання засобу ураження по багатоповерховому будинку тілесні ушкодження отримали щонайменше восьмеро містян. Зокрема, травмовано шістьох жінок. Крім того, поранено 6-річну дівчинку та 16-річного школяра», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За попередньою інформацією, для обстрілу Краматорська окупанти застосували планерну бомбу УМПБ Д-30 СН, створену на основі ФАБ-250.

За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення правил та звичаїв війни). Наразі триває встановлення всіх наслідків атаки.