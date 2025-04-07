За результатами спецоперації правоохоронцям вдалося затримати російську агентку

Контррозвідка СБУ запобігла серії терактів на Полтавщині, затримавши 30-річну російську агентку. Про це Служба безпеки України повідомила у понеділок, 7 квітня.

За результатами спецоперації правоохоронцям вдалося затримати російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.



Вона отримала замовлення з Росії на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік. Для цього жінка мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій. Та як з’ясувалося, у момент мінування території росіяни планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.



Виконавицею замовлення виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала гроші в онлайн-казино. Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду квартири та на закупівлю деталей для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник.



Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний із доказами її контактів з російським куратором. Слідчі повідомили полтавчанці про підозру за готування до вчинення теракту та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 квітня на Дніпропетровщині СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у Кам’янському. Жінку, яка самостійно виготовила вибухівку, росіяни планували вбити під час теракту.