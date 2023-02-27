Найскладніша ситуація на передовій залишається на бахмутському напрямку

Російські війська продовжують нарощувати інтенсивність штурмових дій позицій Сил оборони України. Найважче українським захисникам на Бахмутському напрямку, заявила 27 лютого в Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на бахмутському напрямку», – написала вона.

За словами заступниці міністра, російські загарбники під час наступальних дій використовують тактику виснаження й тотального руйнування.

«Разом з тим ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб», – наголосила заступниця глави Міноборони України.

Маляр додала, що захисники України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги супротивника й мужньо борються з ворогом.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору. Наразі Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомили, що Росія намагається змінити тактику ракетних обстрілів України.