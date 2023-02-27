Російські кораблі вже не підходять до контрольованих українцями берегів

Кораблі країни-терористки Росії бояться заходити в «сіру зону» в українському Чорному морі. Про це розповів командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє Military Media Center.

«Сьогодні 25 тис. км кв. українського Чорного моря є «сірою зоною», куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. За площею це майже як територія Одеської чи Харківської областей», – зазначив Неїжпапа.

Він нагадав, що загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, перевищує 70 тисяч кв. км.

«У перші дні широкомасштабного вторгнення ми бачили російських загарбників неозброєним оком у морі неподалік Одеси, а зараз вони вже не підходять до контрольованих нами берегів… Збройні Сили України обов'язково продовжать звільнення окупованих територій як на суші, так і в морі», – наголосив командувач ВМС.

Зауважимо, що в оперативному командуванні Південь раніше повідомили, що 27 лютого Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій із чотирма ракетами типу Калібр. Загалом країна-агресорка утримує в Чорному морі шість кораблів