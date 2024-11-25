Росіяни не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку

Російська диверсійно-розвідувальна група у ніч на понеділок, 25 листопада, спробувала прорвати кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Про це повідомив начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП «Гоптівка – Нєхотєєвка» і була зупинена нашими оборонцями», – йдеться у повідомленні.

Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили до Бєлгородської області.

Місце, де зафіксували російську ДРГ на Харківщині

За даними Задоренка, час від часу росіяни намагаються розвідати позиції українських захисників за допомогою диверсантів.



«Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації», – додав начальник військової адміністрації.

Нагадаємо, 15 листопада у російських пропагандистських Telegram-каналах опублікували відео, на якому нібито військові ЗС Росії встановлюють триколор біля сіл Мурав'ї та Грем'яч Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Українські прикордонники спростували заяви росіян. У ДПСУ повідомили, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти встановили російський прапор, вони не переходили.