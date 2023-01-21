Українські захисники відкрили вогонь по окупантах

Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон у Сумській області, заявив глава ОВА Дмитро Живицький.

«Учора, близько 5-ї години ранку, група з шести осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік», – наголосив Живицький у Telegram.

Додамо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів. Серед них – Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також вдалося збити 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР».