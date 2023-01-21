Ситуація в зонах бойових дій в Україні зайшла у глухий кут, однак на сьогодні існує можливість просування російських військ навколо Бахмута. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У зведенні зазначається, що останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах.

«На північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки», – йдеться у матеріалі.

У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російська армія та сили «Вагнера», ймовірно, відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня.

На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій.

«Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реалістична можливість просування російських військ навколо Бахмута», – підсумувала британська розвідка.

Додамо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів. Серед них – Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також вдалося збити 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР».