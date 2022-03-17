Російська поліція придушує антивоєнні мітинги

Громадян України, які живуть у Москві, викликають у поліцію на опитування і оглядають їхні мобільні телефони. Про два такі випадки стало відомо російському правозахисному проекту «ОВД-Инфо».

У першому випадку йдеться про студента Московського фізико-технічного інституту (МФТІ), який збирався виїхати з Москви автобусом до столиці Латвії – Риги. За його словами, у нього й інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину людей відвезли до відділку. Там їх сфотографували, зняли відбитки пальців і перевірили телефони – зокрема, щодо відвідування опозиційних спільнот і наявності у фотогалереї «націоналістичної символіки». Самого студента залишили у відділі поліції на ніч, склавши на нього протокол про нецензурну лайку в громадському місці.

Ще одна громадянка України, яка працює в Москві у сфері обслуговування, розповіла, що її зі знайомою викликали до поліції на опитування, під час якого також оглянули їхні телефони. Дівчина розповіла, що на цей момент у відділку було ще кілька громадян України.

Російська служба Радіо Свобода також повідомила, що їй відомо про три подібні випадки, що сталися з українцями, які живуть у Москві, однак подробиць не розголошує.

Нагадаємо, Росія 24 лютого оголосила Україні війну, яку називає «військовою спецоперацією». У відповідь США, Євросоюз, Канада, Австралія і Швейцарія запровадили проти Росії значні економічні санкції, а низка провідних світових компаній припинили роботу в цій країні. Все це призвело до того, що прості росіяни почали відчувати суттєві незручності. Паралельно Росія зазнає в Україні суттєвих втрат, про які тамтешня пропаганда не повідомляє, тому частина матерів нічого не знає про своїх дітей, яких відправили нібито на навчання.

У зв’язку з цими чинниками, деякі росіяни виходять на антивоєнні протести, але їх затримують і штрафують.