ТУ-95мс, які атакували Україну в ніч на 4 червня

Минулої ночі дві російські ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного марафону «Єдині новини».

Повітряна тривога на території регіону тривала з 1:39 по 4:21.

«Шість ракет випустили з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Чотири вдалося знищити, дві влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького. Про наслідки зі зрозумілих причин я говорити не буду. Треба посилювати всю Україну засобами протиповітряної оборони. Нам потрібні зенітно-ракетні системи малого і середнього радіусу», – сказав Юрій Ігнат.

На території Кіровоградської області внаслідок нічної атаки РФ 4 червня загиблих чи травмованих не зафіксували. Це інформація від начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, пише «Суспільне».

«Українські сили ППО втримали небо. На Кіровоградщині обійшлося без жертв і руйнувань мирних об‘єктів», – написав начальник ОВА.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з 1:00 по 4:00 російські військові застосували п’ять іранських ударних безпілотників «Shahed-136/131» з території Брянської області РФ та випустили шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Українські сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили чотири крилаті ракети та три ударні дрони.