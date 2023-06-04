Сили ППО збили чотири з шести російських крилатих ракет та три Shahed
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Росіяни продовжують нічні атаки по Україні безпілотниками та крилатими ракетами по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Українська протиповітряна оборона ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударних «шахеди», випущених із Брянської області. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
Як розповіли у відомстві, з 01:00 по 04:00 год 4 червня ворог застосував п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.
Силами та засобами ППО знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.