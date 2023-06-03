Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ворожі зенітно-ракетний комплекс «БУК-М1» і три «ТОР-2М». Про це повідомив прес-центр СБУ.

Як йдеться у повідомленні відомства, один «ТОР» намагався збити наш дрон-камікадзе, але пілот зберіг дрон – у ручному режимі відвів від ракети, а потім «захопив» ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який хотів утекти.

Крім того, як поінформували в спецслужбі, бійці підрозділу «відмінусували» ще й три САУ «Нона», 3 БМП, 2 танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди противника.

«А у співпраці з артилеристами ЗСУ скоригували вогонь і знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння. Серед них: 7 танків, 6 «Градів» і 6 САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Сили оборони України завдали масованого ракетного удару по критично важливих для російських військ об’єктах на окупованих територіях Приазов’я.