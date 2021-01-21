Збройні формування Російської Федерації на сході України з добу здійснили два порушення режиму припинення вогню, внаслідок чого було поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Про це повідомили у штабі ООС.

«Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї. Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.

«Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

Водночас від початку поточної доби на Донбасі поки не зафіксовано.

Нагадаємо, що загальна кількість бійців ООС, які отримали поранення на Донбасі у 2020 році, згідно з даними Міноборони, становить 339 осіб.