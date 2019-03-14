Російські тролі поширюють у соцмережах міфи про шкоду вакцинації в Україні, – Клімкін

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня1491

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Міфи про шкоду вакцинації в Україні в соціальних мережах поширювали з акаунтів, пов'язаних із Росією. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

«Усі, думаю, помічали, наскільки російські тролі люблять поживитися на темі вакцинації. Дослідники проаналізували тисячі дописів у соцмережах, які поширювали антивакцинаторські міфи: більшість із них, як і у випадку з втручанням в американські вибори, були написані з пов’язаних із Росією акаунтів», - написав міністр.

Він написав, що саме так підривають суспільну довіру до зусиль системи охорони здоров’я для підвищення рівня вакцинації населення в Україні.

«Посіявши розбрат та суспільний неспокій, Росія використовує критичну епідеміологічну ситуацію як аргумент у своїх failed state закидах до України та інших країн», - повідомив Клімкін.

Він також додав, що така дезінформаційна кампанія є невід'ємною складовою гібридної війни Росії проти людства.

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