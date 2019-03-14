В Італії заборонили ходити в школи і дитсадки невакцинованим дітям

В Італії вступив в дію закон про обов’язкову вакцинацію, який передбачає 10 обов’язкових щеплень для дітей віком до 16 років. 13 березня школи, ясла і дитячі садки перестали приймати дітей, батьки яких не надали довідок про щеплення. Термін подачі таких довідок закінчився 11 березня.

Якщо батьки відправлятимуть невакцинованих дітей до школи, їх можуть оштрафувати на суму до 500 євро, повідомляє BBC.

Новий закон ухвалили під час спалаху захворювання на кір. Італійські чиновники кажуть, що рівень вакцинації покращився з моменту його запровадження.

Відповідно до так званого "закону Лоренцин", названого за іменем екс-міністра охорони здоров'я Беатріче Лоренцин (2013-2018), яка підготувала його, - діти мають отримати обов’язкові щеплення, перш ніж піти у школу. Мова йде про щеплення від вітряної віспи, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту та краснухи тощо.

Кінцевим терміном для вакцинацій спочатку було 10 березня, але оскільки він випав на вихідні, його продовжили до понеділка.

Міністр охорони здоров'я Джулія Грілло наголосила, що правила тепер прості: «Немає вакцинації, немає школи».

Італійські ЗМІ повідомляють, що регіональні органи влади вже почали реагувати на порушення законодавства.

У Болоньї місцеві органи влади вже надіслали листи про тимчасове зупинення відвідування шкіл батькам близько 300 дітей. Загалом 5 000 дітей не зробили необхідних щеплень.

У деяких інших регіонах Італії батькам надали ще кілька днів для вакцинації дітей.