Відключення Каховської ГЕС спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей

Окуповані райони Херсонської та Запорізької областей були частково знеструмлені внаслідок відключення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції у Новій Каховці у Херсонській області. Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

«Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей», – йдеться у зведенні.

Як повідомляв ZAXID.NET, державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» у понеділок розвантажило та відключило від мережі останній енергоблок №6 Запорізької АЕС, який забезпечував власні потреби станції, розташованої в окупованому Енергодарі Запорізької області.