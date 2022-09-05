Запорізька АЕС втратила зв’язок із резервною лінією живлення, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/Запорізька ТЕС із енергосистемою України. Усі шість енергоблоків станції відключені, повідомили у НАЕК «Енергоатом».

5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок, був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

«Енергоатом» зазначає, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь, а також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС.Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше. Це вже третій випадок такого відключення в історії. Вперше було 25 серпня.

Нагадаємо, вранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Деякий час делегація не могла потрапити на АЕС через інтенсивні обстріли. Пізніше місії таки вдалося потрапити на Запорізьку атомну електростанцію. До місії були залучені 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.