Представники країни-окупанта потрохи повертаються у світовий спорт

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) на своєму офіційному сайті повідомила про зняття санкцій з російських та білоруських спортсменів. Відтепер представники цих країн можуть брати участь у змаганнях у сезоні 2026/27.

Таке рішення було ухвалене під час засідання організації у швейцарському місті Тун. FIS відреагувала на ухвалу Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який у липні 2026 року зняв рекомендації щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Попри це деякі обмеження для росіян і білорусів все ж залишаться: учасники змагань повинні будуть підписувати декларацію про нейтралітет і не бути причетними до збройних сил обох країн. Також під забороною залишається національна символіка, зокрема гімни, а спортсмени повинні відповідати антидопінговим вимогам.

Нагадаємо, у грудні 2025 року FIS вже допускала окремих росіян та білорусів до кваліфікації на Олімпійські та Паралімпійські ігри-2026 і, як наслідок, їхньої участі в Мілані-Кортіні-2026.

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До слова, раніше повністю зняли санкції зі спортсменів з Росії та Білорусів і дозволили їм виступати під національною символікою: Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics), Об’єднаний світ боротьби (UWW), Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics), Міжнародні федераціі важкої атлетики (IWF), гандболу (IHF) та волейболу (FIVB), Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM), а також міжнародні федерації боксу (IBA), муай-тай (IFMA), настільного тенісу (ITTF), стрільби з лука (World Archery) і фехтування (FIE).

Частково послабили санкції (повернення без прапора/гімну або лише індивідуальних атлетів): Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) та Міжнародна федерація баскетболу (FIBA).